Tom Rademakers verruilt carnavalsklompen voor prinsenlaarzen als nieuwe prins van Kaaiendonk

Auto rijdt van weg af en klapt tegen lantaarn­paal in Raamsdonks­veer

RAAMSDONKSVEER - Een auto is maandagavond van de weg afgeraakt en tegen een lantaarnpaal gebotst op de Monnikenweg in Raamsdonksveer. Door de klap is de voorkant van de wagen diep ingedeukt, maar de bestuurder hield alleen lichte verwondingen aan het ongeluk over.

14 november