Twee auto's belanden in aspergeveld na botsing op kruising in Rijen

Oosterhout­se Nachtega­len ontvangen Jostiband voor jubileum­con­cert rond 750 jaar Catharina­dal

OOSTERHOUT - In de Sint Jansbasiliek in Oosterhout vindt zondag 12 juni een bijzonder concert plaats. De Oosterhoutse Nachtegalen bundelen dan de krachten met de Jostiband. De toegang is gratis.

9 juni