Twee informateurs aan de slag in Geertruidenberg: ‘Doel is een positief en stabiel bestuur’

Flitsende debatten op verkie­zings­avond Gilze en Rijen

RIJEN - Het verkiezingsdebat in de raadszaal van Gilze en Rijen leverde vrijdagavond flitsende discussies op. Soms ging het zo snel dat het de kijker of bezoeker regelmatig geduizeld moet hebben. Het gaf in ieder geval een inkijkje in politiek Gilze en Rijen. Saai was het zeker niet.

11 maart