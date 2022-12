Twins-oprichter Jos Peters overleden

Gratis digitale leesmap voor ov-reizigers dankzij deze man uit Gilze: ‘Nergens ter wereld bestaat dit’

GILZE - Reizigers hebben vanaf donderdag gratis toegang tot een digitale leesmap in het openbaar vervoer. Via de app Wait kunnen ze via hun eigen telefoon of tablet tijdschriften, lees- en luisterboeken bekijken.

