Uitbater dorpshuis bezorgt Hank op de valreep een feestelijke Koningsdag

Opspattend water, benzinedam­pen en een fijne bak herrie

HANK - Al bij de poort van recreatiepark De Kurenpolder in Hank komt zaterdag het ‘gejank’ van motoren je tegemoet. En een eindje verderop wordt snel duidelijk waar de bak herrie vandaan komt. Van snelle modelbootjes die met een rotgang over een in het water met boeien aangebracht parcours sjezen.

9 april