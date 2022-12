Uitbreiding kbs Marcoen in Dorst met drie lokalen: gemeente houdt bewonersavond

Tijdens de avond, in de gymzaal bij buurthuis De Klip (van 19.00 tot 20.30 uur), worden aan omwonenden de details toegelicht over de uitbreiding en ook over de procedure.

In het afgelopen jaar is kbs Marcoen al uitgebreid met vier tijdelijke lokalen in de vorm van units. Maar het leerlingaantal blijft de komende jaren stijgen. Op dit moment heeft de Marcoen 309 leerlingen. Vanaf augustus 2024 worden 345 leerlingen verwacht. ‘Door deze groei is er komend schooljaar opnieuw een extra klaslokaal nodig. We verwachten dat de twee daaropvolgende schooljaren ook steeds weer een extra lokaal nodig is’, aldus de gemeente.

Tijdelijke oplossing, voor tien jaar

Eerder werd uitgegaan van een uitbreiding met twee lokalen, dat worden er drie. De nieuw te plaatsen lokalen en de vorig jaar geplaatste units zijn een tijdelijke oplossing. ‘Dat wil zeggen dat deze lokalen met een vergunning voor maximaal tien jaar worden geplaatst’.

De gemeenteraad behandelt op 20 december het Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP). In het IHP is onder andere het volledig vernieuwen van het schoolgebouw van kbs Marcoen opgenomen, in 2028. De gymzaal en De Klip zijn in dit plan betrokken.

Samen optrekken

De gemeente wil hierin samen optrekken met bewoners, het schoolbestuur en het dorpsplatform, onder begeleiding van een extern adviesbureau. Op weg naar een ‘toekomstbestendige onderwijslocatie’. Op een tweede bewonersavond, op 18 januari 2023, krijgen bewoners meer informatie over het (participatie)proces en de definitieve plannen, waarin eventuele wijzigingen zijn verwerkt.