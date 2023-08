Ook Prins Frederik­straat in Oosterhout krijgt verkeers­rem­mers, net als Keiweg en Warande­laan

OOSTERHOUT - De Prins Frederikstraat in Oosterhout gaat gebukt onder hardrijders. De gemeente plaatst daarom, net zoals eerder is gedaan op de Keiweg en in de Warandelaan, zogenoemde verkeerseilanden. Een duur woord voor rood-witte paaltjes op een betonblok.