Vader en zoon krijgen klappen van verwarde man (34) die hun woning binnendringt

Eerste wijn van nieuwe eigenaren Wijngaard De Linie in Made: ‘Onze droom komt uit’

9:06 MADE – Na 42 jaar wijn van Marius van Stokkum van Wijngaard De Linie in Made is het nu tijd voor wijn van Rudy (48) en Quirien (47) Schellekens. Zij namen ruim een jaar geleden het wijnstokje over en zijn sindsdien zielsgelukkig: ‘Geweldig om een eigen product de wereld in te brengen’.