Van der Velden leidt gesprekken gemeente Drimmelen: ‘Harry was er op tijd bij mij hiervoor te vragen’

Column Natte oksels en klamme handjes bij Hét Verkie­zings­de­bat: ‘Maar hier viel geen stem te winnen’

Natte oksels, klamme handjes en haperende headsets. Het was de week van Hét Verkiezingsdebat. Lokale partijkopstukken gingen in theaters en zalen met elkaar in de boksring.

13 maart