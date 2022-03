Van ‘geen ervaring’ tot ‘comeback kid’: dit zijn de nieuwe jonge gezichten in de Drimmelense raad

Looije is civiel ingenieur. ,,Ik probeer in oplossingen te denken en dat wil ik graag in de raad toepassen. Zo hoop ik van waarde te zijn voor de jeugd, maar ook voor de rest van de gemeenschap. Ook de Biesbosch vind ik een interessant onderwerp.”



Looije stapt vrijwel ‘blanco’ in de raad. ,,Mijn vader is bestuurslid van CAB, maar zelf heb ik nog geen ervaring in de politiek. Gelukkig heb ik een goede klik met de andere raadsleden. Ze leggen me veel uit en hebben me al gezegd dat ik gerust een keer op mijn gezicht mag gaan.”