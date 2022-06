Van goudjakhalzen tot vuurlibellen, dit zijn volgens boswachter Blom dé ‘nieuwe’ dieren van de Biesbosch

Vrijwilli­gers knappen oude spits Sint-Josephkerk op: ‘Zo’n toren heeft regelmatig een APK nodig’

DONGEN- Vrijwilligers zijn hard aan het werk op de torenspits van de voormalige Sint-Josephkerk in Dongen. De spits is het enige dat is overgebleven van de kerk na de sloop in 2009. Schade door tien jaar achterstallig onderhoud moet na de zomer volledig hersteld zijn.

20 juni