Van oude auto’s tot rommelmarkt; Markt Geertruidenberg komt weer tot leven

GEERTRUIDENBERG - Het mag weer en het kan weer. Vanaf komende zondag is de Markt in Geertruidenberg het toneel voor diverse evenementen, van oude auto’s tot kofferbakverkopen. Of de Markt weer gaat leven, hangt vooral af van het weer. Maar live-artiesten zijn al geboekt.

Het eerste evenement in dit coronavrije lenteseizoen is het benefietconcert komende zondag 10 april in de Geertruidskerk, een concert voor en met mensen uit de Oekraïne. Het concert is bedoeld als hart onder de riem voor de nieuwe inwoners van Geertruidenberg die tijdelijk onderdak hebben gekregen in de Schattelijn. Deze vluchtelingen uit Oekraïne krijgen een persoonlijke uitnodiging.

‘Make music not war!’ duurt van 14.00 tot 16.00 uur. Medewerking verlenen Los del Bosque, Harry Boekwijt en Irene Koster (zie losdelbosque.nl ) en Mark van der Sluijs en Joyce van der Zanden-Lankhaar.

Oude auto’s

Een week later, op 16 april, staat de Markt vol met oude, vooroorlogse auto’s van leden van automobielclub KNAC. Tijdens de Vestingstedenroute bezoeken zij tussen 11.00 en 13.00 uur Geertruidenberg en parkeren ze tijdens de lunch hun automobielen midden op de Markt (dat mag, want vergunning).

Die middag kunnen bezoekers genieten van live-muziek op de terrassen van To Daze en café de Paap. Stadspromotor Joyce Hijmans is nog druk doende met de boekingen maar deze artiesten komen zeker: (bas)gitarist Jens Huigen en zangeres Evi Boons (van River Zydeco) treden als akoestisch duo op van 13.00 tot 14.00 uur bij De Paap. Van 11.00 tot 12.00 uur is voor een optreden op het podium van To Daze (bij goed weer uiteraard) Victor Steenmeijer gevraagd, zanger uit Geertruidenberg.

Quote Die combi van particu­lier en commerci­eel maakt de kofferbak­ver­koop zo aantrekke­lijk Martijn Bouwens, mede-organisator

Op zondag 8 mei is de eerste van de reeks van vijf kofferbakverkopen in de warme maanden. Mede-organisator Martijn Bouwens meldt dat de eerste versie van de rommelmarkt al voor driekwart is volgeboekt. Door particulieren, maar ook door professionals die komen om geld te verdienen. Bouwens: ,,Ik denk dat het vooral die combi van particulier en commercieel is die de kofferbakverkopen zo aantrekkelijk maakt. Particulieren komen voor de lol, drinken een wijntje en bij de professionals moet je zijn voor écht mooie tweedehands spullen.”