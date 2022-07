Van pastorie naar B&B: 'Dit was vroeger de kamer van meneer pastoor’

Anno 1704. Ons land, toen nog de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, bevindt zich in het tweede stadhouderloze tijdperk. Ergens in Staats-Brabant wordt een boerderij gebouwd, in het gehucht Raamsdonk. Aan het eind van de achttiende eeuw krijgt het gebouw een nieuwe functie. Tussen 1787 en 1880 is het pand in gebruik als pastorie. In 2008 koopt Jaap de Bruin het pand.