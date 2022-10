Veers Erfgoed roept inwoners op: ‘Zet je kerststal achter het raam’

Een kerststal met een speciale betekenis, een kerstgroep die al generaties lang in de familie is of een paar kerstbeelden van een rommelmarkt. Veers Erfgoed ziet ze in de periode van 17 december tot en met 6 januari graag op de vensterbank of op een tafeltje achter het raam.

,,Zo kunnen meer mensen in de kerstperiode ervan genieten en ontstaat er een kerststallenroute door ons dorp", zegt Pascal Hendriks van Veers Erfgoed. ,,We lezen of horen ook graag het bijzondere verhaal achter de stallen of groepen. Waarom mist de kameel een paar oren of mist er een van de drie koningen?”

De komende weken inventariseert Veers Erfgoed welke kerststallen op welke adressen komen te staan. Grote kerststallen of -groepen op de oprit of in de garage zijn ook welkom op de kerststallenroute. Wie zijn kerststal wil aanmelden kan dat doen per e-mail naar info@veerserfgoed.nl