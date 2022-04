Veertig bezwaren tegen zonnepark A59 bij Oosterhout

Chef-kok krijgt 100 uur taakstraf voor aanranden serveer­ster

BREDA – De 30-jarige Chef-kok W. M. uit Geertruidenberg heeft maandag van de rechtbank in Breda een taakstraf van 100 uur gekregen, omdat hij na sluitingstijd een 16-jarige serveerster aanrandde in de kleedkamer van het grand café in Made, waar ze allebei werkten.

5 april