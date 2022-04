Verlichte Botenshow maakt doorstart: ‘Spectaculair gezicht als de boten de Zwaluwse haven binnenvaren’

,,Het is een spectaculair gezicht als de verlichte boten vanaf de rivier de haven binnenvaren”, zegt Janet Crezée, eigenaar van Crezée Watersport. Ze wilde de botenshow al in 2020 organiseren, maar corona zette een streep door de plannen. Nu lijkt het wel te lukken.

Crezée: ,,We doen dit voor onze klanten en voor het dorp. Het is toch leuk als er weer eens iets gebeurt in de haven. Verschillende horecazaken in het dorp haken aan en we hebben omwonenden van de havens gevraagd hun tuinen te verlichten.”