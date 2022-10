Vernieuwd Van der Valk Gilze: flitsende bowlingbanen en ‘het Saint-Tropez van Brabant’

Kermis in Gilze heeft traditio­neel een pauze: ‘Jammer dat je die dagen kwijt bent’

GILZE - Geen gillende kinderen die de grootste lol hebben in het Mega Lunapark of het bekende kermisgeluid van botsauto’s en de polyp in Gilze. Je hoort deze dagen alleen lege plastic bekers die door de wind over het terrein waaien. De kermis ligt een paar dagen stil.

6 oktober