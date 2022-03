Veronique neemt afscheid van ‘haar kind’ Brasserie Salute: ‘Na 25 jaar is het goed geweest’

Twee Oosterhout­se mannen (22 en 29) aangehou­den voor dealen drugs, auto's in beslag genomen

OOSTERHOUT - Tijdens een politieactie zijn dinsdagmiddag twee Oosterhoutse mannen (22 en 29) aangehouden voor het dealen in en bezitten van drugs. In hun kleding en twee auto's vonden agenten op het Paterserf in Oosterhout honderden ponypacks met zware drugs en enkele plakken hasj.

