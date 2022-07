‘Verruim regels voor horeca in Drimmelen net als vorig jaar’

Vragen over gemeente­lij­ke kwesties? Oosterhou­ters kunnen voortaan bij de bieb terecht

OOSTERHOUT - Hulp nodig bij de betaling van gemeentelijke belastingen? Of vragen over andere gemeentelijke zaken? Als het aan directeur Paul Adels ligt, kunnen Oosterhouters daar binnenkort ook voor terecht bij bibliotheek Theek 5. ,,Het gemeentehuis is immers niet altijd open.’’

