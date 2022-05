Vertrouwen in schoolbestuur Drie Musketiers opgezegd: ‘Verder praten heeft geen zin’

Centrum­plan Gilze in volle vaart vooruit, nieuwe woningen binnenkort in de verkoop

GILZE - Binnen een jaar is het hart van Gilze veranderd van troosteloos ‘Talibanplein’ naar Heerehoeve. Van een woeste vlakte vol ijle verwachting naar een droom van een dorpscentrum. Wonen, winkels en die lang verwachte groene long. Architect Kees van Beijsterveldt: ,,Hoe mooi is het als je zo'n project in je eigen dorp mag realiseren?”

