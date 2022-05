Verwijten vliegen over en weer bij bespreking coalitieakkoord Dongen

met video Dronken automobi­list vliegt met auto op de kop in sloot bij sportpark in Made

MADE - Een dronken automobilist is zondag aan het einde van de middag met zijn auto ondersteboven in een sloot beland. Hoeveel alcohol hij precies op had is nog niet bekend, maar duidelijk is dat het boven de strafbare hoeveelheid was. Hij is opgepakt.

15 mei