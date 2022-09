Vier dagen een ommetje gemaakt, medaille verdiend

Donderdag was het de laatste dag van de Peuter4daagse. ,,Als peuters plezier hebben in wandelen, nemen ze dat hun leven lang mee.”

Opa Jan Embrechts loopt met zijn kleinzoon Moos Pfrommer aan de hand een blokje om bij kinderdagverblijf Petito’s. Pfrommer? Dat doet denken aan Leen, de schaatscoach die gouden jaren beleefde met Kees Verkerk en Ard Schenk. ,,Dat is zijn overgrootvader”, zegt Jan. Kun je wel met hem gaan wandelen, maar dat zal niet beklijven als de dreumes de Pfrommergenen heeft. ,,Dat valt mee, denk ik. Zijn vader is ook geen schaatser.”

Hoe dan ook: het gaat erom dat die kleine lol beleeft aan bewegen. Daartoe is in Dongen de eerste Peuter4daagse opgezet door vier kinderdagverblijven. Deze donderdag is het de laatste toer, vandaar dat bij Petito’s een hele kermis aan leuke activiteiten is opgezet – van basketbalgooien tot schminken - als het jonge grut weer terug is.

Volledig scherm De Peuter4daagse in Dongen van 13 t/m 16 september. © Pix4Profs / Jules van Iperen

Driehonderd kinderen

Bij Petito’s lopen meer dan zestig kinderen mee, alles bij elkaar zijn het er zo’n driehonderd. Behoorlijk succesvol, en dat lag ook in de lijn der verwachtingen. De Peuter4daagse, die een paar jaar geleden in Heerlen het licht zag, werd geestdriftig omarmd. Reden om het landelijk uit te rollen. Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst in Dongen nam het estafettestokje dus over. Deze vierdaagse past naadloos bij het doelstellingen van het Lokaal Preventieakkoord: de burger meer laten bewegen.

Na een wandeling van zo’n twintig minuten krijgen alle peuters, opgewacht door een mascotte en zeepbelletjes bij de eindstreep, een medaille van Denise Kunst. De wethouder is enthousiast over de Peuter4daagse. ,,Als peuters plezier hebben in wandelen, nemen ze dat hun leven lang mee. Wandelen is heel laagdrempelig bewegen: het kan altijd. Kleintjes vragen makkelijk hun ouders, of opa’s en oma’s mee. Dat is alleen maar een voordeel.”

Wat ook helpt om het wandelen te bevorderen: een hond nemen. Kunst weet er alles van. ,,Ik laat ‘m elke dag uit, met de ommetjesapp.”