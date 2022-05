Vier reuzen heropenen De Vetplein in Gilze na ingrijpende reconstructie

Personeels­te­kort: minder bussen in West-Bra­bant tot de zomer

BREDA - Er gaan na het Hemelvaartsweekend voorlopig minder bussen rijden in West-Brabant en in de regio Tilburg. Personeelstekort is daarvoor mede de reden, zo laat Arriva weten. Vanaf maandag 30 mei geldt een vakantiedienstregeling.

25 mei