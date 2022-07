VIPvoorElkaar maakt kans op fraaie prijs: ‘Erkenning voor alle vrijwilligers’

Ooster­houts speelgoed­mu­se­um draagt carnavals­col­lec­tie over en gaat voor groei

OOSTERHOUT - Een nieuwe start, een nieuwe toekomst. Het speelgoed- en carnavalsmuseum Op Stelten in Oosterhout laat de carnaval los en gaat zich puur focussen op speelgoed. ,,Het zou mooi zijn als we kunnen doorgroeien naar 20.000 bezoekers per jaar”, zegt directeur Annemarie Nieuwenhuijse.

13:50