Vluchtelingen in Gr8 Hotel Oosterhout: ‘Hoe mooi is het dat je iets kunt betekenen voor deze mensen?’

OOSTERHOUT - Een kleine tien dagen nadat de eerste vluchtelingen uit Ter Apel arriveerden bij het Gr8-hotel in Oosterhout, checkten vrijdag ook de eerste minderjarige alleenstaande vreemdelingen in. In totaal zitten er nu 60 vluchtelingen in het hotel, ‘en dat worden er ook niet meer’.