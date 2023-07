Volmaakt gelukkig in de miezer op de camping: ‘Geef mij maar het Nederlandse weer’

indebuurt.nl Augustus 2023: dit is er deze maand te doen in Breda

Wow, we zijn alweer bijna bij de laatste zomermaand beland. Wat er deze maand allemaal te doen is in Breda? Dat hebben we voor je op een rij gezet. Dus, pak je agenda er bij en noteer deze activiteiten vast, want dit wil je niet missen.