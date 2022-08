Volop rust in de bed and breakfast van Truus in Gilze: ‘Hij vroeg of het mogelijk was hier langer te verblijven’

De bed and breakfast van Truus (66) en Elie (69) van Strien heeft voornamelijk wandelaars en fietsers te gast. Via ‘Vrienden op de fiets’ boeken mensen bij een meerdaagse fiets- of wandelroute een kamer voor één nacht, als pleister- en rustplaats (zie kader). Gasten verblijven in een huisje schuin achter de woning. Een haag biedt privacy wanneer je ’s avonds nog even buiten wilt zitten.