Voormalig topcoureurs beleven dag vol nostalgie tijdens Mathieu Hermans Kleppertocht

Jarenlang vrat Mathieu Hermans kilometers in de polders tussen Waalwijk en Kerkdriel, waar zijn trainer woonde. Daar aangekomen moest het eigenlijke werk voor de wielrenner nog beginnen. En dat heeft zich heel goed uitbetaald: Hermans won maar liefst tien etappes in de Ronde van Spanje en eentje in de Tour de France.

Tweede paasdag maakt Hermans (59) weer een deel van diezelfde tocht. Deze keer gestart vanuit wielercafé De Viersprong in zijn woonplaats Dongen, in Bokhoven wordt er gerust om daarna via de Drunense en Loonse duinen na negentig kilometer weer terug te keren bij de start.

Hij is niet in zijn eentje. Honderden renners schreven zich in voor een van drie afstanden van de Mathieu Hermans Kleppertocht. Hoe meer, hoe beter. Dan kan Stichting Gijsje Eigenwijsje meer vakanties verzorgen voor gezinnen waarvan een kind terminaal ziek is. In 2015, toen de eerste keer deze toertocht werd gehouden, wilde Hermans dat dit goed doel eraan werd gekoppeld. Gevestigd in Goirle, waar de sprinter is geboren. ,,Als je met je naam iets kunt doen voor een ander die het moeilijk heeft, moet je dat doen”, zegt Hermans, een uur voor de start.

Kleppertocht

En hij prijst zich gelukkig dat zijn eigen kinderen gezond zijn. En heel betrokken bij de Kleppertocht. ,,Eén dochter fietst mee, de andere maakt onderweg foto’s. De ene zoon rijdt met de motor mee, de ander gaat het peloton voor.” Behalve familie komt er nogal wat nostalgie om de hoek kijken. Theo de Rooij stapt op zijn Raleigh-fiets, met die ploeg werd Nederland als wielernatie definitief op de kaart gezet. ,,Zelf rijd ik op een fiets waarop veel successen zijn geboekt.”

Ook wordt het een soort reünie. Erik Breukink peddelt mee – ,,We gaan niet harder dan dertig per uur.” Johan van der Velde heeft zich ook aangemeld. Een reünie dus. Misschien is die vermaarde rit over de Gavia, een gigantische puist in Italië, nog ter sprake gekomen. In 1988 bereikte Van der Velden in een besneeuwd landschap als eerste de top van de bergpas – in hemdsmouwen. Om als laatste, bevangen door de kou, te finishen.

De Kleppertocht is een onderdeel van de Helden van Brabant. Vijf wielertochten, gelieerd aan vijf puike wielrenners. Hermans: ,,Daarmee maken we reclame voor de Vuelta. Die start in Nederland. Vandaag rijden we een stukje van het parcours.”