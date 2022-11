Vragen in de Dongense raad rond IKC De Biezen

DONGEN - Hoe is het onderdak geregeld voor leerlingen van De Biezenkring in de aanloop naar de nieuwbouw van het IKC? Wat gebeurt er met de nieuwbouw als de kosten blijven stijgen? De onderwijshuisvesting in Dongen blijft vragen oproepen.

Er zijn nog veel onzekerheden rond de nieuwbouw van het IKC in Dongen. Dat bleek bij de voortgangsbespreking, zoals de gemeente dat noteert in de onderwijsmonitor. Gitta Camfferman (D66) zat nog steeds in haar maag met de reportage in het Jeugdjournaal over de slechte staat van basisschool De Biezenkring.

Tijdens de raadsvergadering donderdag stelde ze dat verdere vertraging van de nieuwbouw van IKC De Biezen onacceptabel zou zijn. Ze vroeg verantwoordelijk wethouder Denise Kunst of er al een locatie gekozen was voor de nieuwbouw. Bovendien wilde ze weten hoe de huisvesting van de leerlingen geregeld was. Die kunnen niet uitwijken naar het naburige De Noorderpoort, die na de sluiting leegstaat. Het gebouw wordt gesloopt. „Als de tijd daar is, moeten de kinderen tijdelijk naar de Bolkensteeg”, zei ze. „Wat gebeurt er met hen als de leerlingen van basisschool J.J. Anspach daar dan nog inzitten, omdat hun nieuwbouw vertraagd is?”

Een miljoen

Wethouder Kunst verzekerde haar dat de leerlingen van De Biezenkring in de Bolkensteeg terechtkunnen. Ze legde uit dat De Noorderpoort niet gebruikt kan worden voor tijdelijke huisvesting omdat er dan voor minimaal een miljoen euro onderhoud aan gepleegd zou moeten worden. Camfferman was ontdaan. „Hoezo moet De Noorderpoort voor dat bedrag opgeknapt worden? Tot afgelopen zomer zaten daar nog leerlingen in.” De wethouder antwoordde dat de kwaliteit van het gebouw echt niet goed is.

Ook vroeg Camfferman zich af wat er met de nieuwbouw van IKC De Biezen zou gebeuren nu de bouwkosten door gebeurtenissen in de wereld met vijftien procent gestegen zijn, en waarschijnlijk nog verder zullen stijgen. Ze wilde graag weten wanneer de wethouder daar meer duidelijkheid over kan geven. Wethouder Kunst gaf aan dat er drie momenten zijn waarop ze een betere inschatting kan geven van de kosten: wanneer het programma van eisen vastgesteld is, bij de presentaties van het voorlopige en het definitieve ontwerp voor het nieuwe gebouw.

Quote We gaan IKC De Biezen bouwen Robert Venema, Schoolbestuur Bravoo

Bas Evegaars wilde meer zekerheid. „Kunt u me verzekeren dat IKC De Biezen er coûte que coûte zal komen?” Die uitspraak wilde de wethouder niet doen. Maar ze zag geen reden om te stoppen, voegde ze eraan toe.

Robert Venema van schoolbestuur Bravoo vertrouwt er na de vergadering op dat alles goedkomt. „We gaan IKC De Biezen bouwen. Als de kosten de hemel inschieten, zoeken we daar een oplossing voor.”