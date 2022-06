Vrijwilligers knappen oude spits Sint-Josephkerk op: ‘Zo’n toren heeft regelmatig een APK nodig’

Ooster­houts Parkfeest eindelijk weer coronavrij

OOSTERHOUT - Het Parkfeest in Oosterhout ging vrijdagavond van start met een concert van coverband Back To Blondie. Daarna volgden optredens van reEditors, ABBA Tribute, In Your Honour en Les Truttes. Na twee jaar ellende door de coronacrisis kan er weer een feestje worden gebouwd in het Oosterhoutse stadsgroen.

