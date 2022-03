Vrijwilligers schrobben stadhuis Oosterhout voor opvang Oekraïense vluchtelingen

Ze vinden het hun burgerplicht om te helpen en dus zijn Marieke en Richard Wertz hard bezig om de kamers gereed te maken. ,,We willen het graag aangenaam maken voor de vluchtelingen. Ze hebben al genoeg meegemaakt”, zegt Richard. ,,Het is goed dat hier alles gecentreerd is in het gemeentehuis. Zo hebben mensen elkaars’ steun om te kunnen beginnen aan het verwerkingsproces”, zegt Marieke.

Spik en span

En dat alles in een gemeentehuis, dat zijn functie in de breedste zin van het woord kan vervullen. ,,Wat is er opener dan dat je als gemeenschap deze mensen letterlijk in huis kunt nemen”, zegt burgemeester Mark Buijs, terwijl hij de ramen lapt. Hij is blij met de vrijwilligers -zowel werknemers als inwoners- die meehelpen. ,,Veel mensen voelen zich machteloos in deze situatie, op deze manier heb je toch het idee dat je iets kunt doen.”