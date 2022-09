Vrouw raakt gewond bij botsing op kruising in Den Hout

Run op lening zonnepane­len, isolatie en warmtepomp: Oosterhout verhoogt budget

OOSTERHOUT - Het budget voor een duurzaamheidslening in Oosterhout is bijna uitgeput. Door de energiecrisis is er een run ontstaan op deze leningen. Burgemeester en wethouders hebben daarom besloten het krediet structureel te verhogen met 3 miljoen euro. ,,Zo blijven wij inwoners van Oosterhout stimuleren om te verduurzamen en hun energierekening te verlagen.”

