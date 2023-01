Vuurwerkschade in Oosterhout wederom afgenomen

Twee vossen met vogelgriep in West-Bra­bant: ‘Dat is slechts het topje van de ijsberg’

ZUNDERT - Bij het vogelrevalidatiecentrum in Zundert is in september een vos binnengebracht die vogelgriep bleek te hebben. Dat zegt Denise Smits, beheerder van het centrum. In december 2021 werd ook al een besmette vos aangetroffen in de regio. Moeten we ons zorgen maken?

9 januari