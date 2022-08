Wagenbergse ondernemers beginnen BAR 13 bij sporthal: ‘Heel wat meer dan een sportkantine’

Guus Beenhakker voelt zich op zijn plek als wethouder: ‘Ik doe dit niet om carrière te maken’

DORST - Twee maanden geleden ruilde Guus Beenhakker (34) zijn raadszetel in voor een post als wethouder. De eerste ooit namens D66 in Oosterhout. Aan de rand van ‘zijn’ natuurkampeerterrein De Duiventoren in Dorst vertelt hij hoe dat bevalt.

2 augustus