Warande-gebouwen fractie lager: ‘Niet boven waardevolle bomen uit’

Veers Erfgoed blikt terug met expositie: wie waren de middenstan­ders van Raamsdonks­veer?

RAAMSDONKSVEER - Welke ondernemers zaten ooit in de winkelpanden van Raamsdonksveer? Veers Erfgoed deelt tijdens de tentoonstelling ‘Middenstand Raamsdonksveer van toen naar nu’ verhalen over de plaatselijke winkels. ,,Maar we zijn op zoek naar meer verhalen.”

27 november