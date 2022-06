Waterbouwbedrijf uit Hank moet weg voor de aanleg van de A27: ‘Ik wil zo’n hoog mogelijke prijs krijgen’

DEN HAAG/HANK – Waterbouwbedrijf Kragtbouw ligt flink in de clinch met Rijkswaterstaat over de ligplaats van de woon- en kantoorboot in een insteekhaven aan het Keizersveer in Hank.

Rijkswaterstaat wil de woon- en kantoorboot van de bouwondernemer daar zo snel mogelijk weg hebben vanwege de verbreding van snelweg A27. De rijksdienst heeft de onteigeningsprocedure al opgestart, bleek donderdag tijdens een rechtszaak bij de Raad van State.

De eigenaar van Kragtbouw kocht de ligplaats en woonboot in 2017, vertelde hij in Den Haag aan rechter en staatsraad Daalder. ,,Ik heb een goed draaiend waterbouwbedrijf en gebruik het insteekhaventje om spullen om mijn boten te laden en naar de klussen op locatie te varen. Wij maken alles wat langs en in het water staat, zoals steigers en kades. Volgens Rijkswaterstaat mag ik daar geen woonboot hebben, maar ik heb van de toenmalige gemeente Werkendam wel een ligplaatsvergunning gekregen.”

Onteigening

Staatsraad Daalder vond dat opmerkelijk. ,,Dat is vreemd, want het bestemmingsplan staat geen woonboot toe in de insteekhaven. Maar waarom wilt u nog een watervergunning van Rijkswaterstaat voor de woonboot, loopbrug, steiger en gastank als u daar toch weg wil. Of wilt u met de onteigeningsprocedure voor de deur uw huid zo duur mogelijk verkopen?”, vroeg de staatsraad.

De bewoner en eigenaar van de woon- en kantoorboot ontkende dat niet. ,,Natuurlijk willen we een zo hoog mogelijke prijs voor wat we straks moeten weghalen daar. En we willen ook in overleg over een alternatieve locatie voor onze woonboot en kantoor,” aldus de Hankse ondernemer.

Het is de vraag of staatsraad Daalder veel voor Kragtbouw kan doen, aangezien Rijkswaterstaat niet verplicht lijkt alsnog een watervergunning voor de woonboot te verlenen. Maar misschien dat de uitspraak over enkele weken nog een verrassing oplevert voor het waterbouwbedrijf. Uitspraak volgt.