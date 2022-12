Wel lichtjes maar geen kerstboom in Geertruidenberg, bewoners teleurgesteld

Asielboot meert aan in haven Lage Zwaluwe, maandag arriveren Oekraïense vluchtelin­gen

LAGE ZWALUWE - De asielboot voor Oekraïense vluchtelingen is donderdag rond het middaguur gearriveerd in Lage Zwaluwe. Een handjevol kijkers verzamelde zich op de sluis van de Ameroever om het 110 meter lange cruiseschip in vol ornaat in de buitenhaven te zien liggen.

