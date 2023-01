Welke gevolgen hebben de stikstofbeperkingen voor Oosterhoutse projecten en bedrijven?

Bestuurlijk handhaven bij bedrijven die geen natuurbeschermingswetvergunning , of zogeheten verklaring van geen bedenkingen hebben, is op dit moment erg complex en tijdrovend. Bovendien is er het risico op rechtsongelijkheid wanneer vanwege tijdgebrek slechts selectief wordt gehandhaafd. Tenslotte ligt een stortvloed aan rechtszaken op de loer, aldus het college.

De antwoorden komen voorafgaand aan een stikstof-informatie-avond voor de gemeenteraad van Oosterhout. Die vindt dinsdag plaats en is aangevraagd door het CDA, mede op verzoek van landbouworganisatie ZLTO. ,,Het stikstofdossier is complex", zegt CDA-fractievoorzitter Petro Trommelen. ,,Onze gemeente heeft er mee te maken, maar ook de provincie Noord-Brabant is aan zet. Het is goed dat we daar in bredere zin uitleg over krijgen.”

Negatieve gevolgen

De toelichting dat de kans op handhaving klein is volgt op de vraag of de voorziening van basisbehoeften in de knel kan komen, zoals voedsel, energielevering of het bouwen van woningen.

Dat is niet de verwachting, schrijft het college. ‘Indien het grote aantallen betreft zal dat negatieve gevolgen hebben voor de economie, en zeker voor een betrokken bedrijf. Er kan invloed zijn op de voedselproductie, maar het verstoort vooral de markt. De invloed op energie lijkt beperkt.’

Tijdens de informatie-avond is er aandacht voor de achterliggende rechterlijke uitspraken in het stikstofdossier en komen mogelijke knelpunten en projecten in Oosterhout aan bod. De bijeenkomst begint om 19.30 uur in de raadszaal. Ambtenaar Roelof Janssen geeft de presentatie.