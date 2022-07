Welke twee jongens namen enkele uren na plaatsing al de rode Vueltafiets weg bij Theater De Bussel?

Het gaat om het rijwiel dat stond geparkeerd voor Theater de Bussel aan de Torenstraat. Hij stond niet op slot, maar was wel met tie-wraps aan een parkeernietje bevestigd (zie foto). Ad Jespers laat namens initiatiefnemer PromOosterhout weten dat op camerabeelden van het theater te zien is dat in de nacht van dinsdag op woensdag even na 03.00 uur twee jongens de fiets meenemen. In het theater was die avond een evenement, maar niet zeker is dat de daders daar vandaan kwamen.