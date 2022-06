Werk aan de weg in ’s Gravenmoer op stoom, tot half november hinder voor verkeer

De herinrichting van de Hoofdstraat in ’s Gravenmoer, is goed op gang gekomen. De eerste tweehonderd meter moet volgende week klaar zijn. Dan begint aannemer Van Wijlen met de tweede fase van dit omvangrijke project. Dat is een week later dan oorspronkelijk de bedoeling was. De aannemer verwacht de opgelopen vertraging de komende tijd in te kunnen halen.