West-Brabant krijgt opvang niet rond: asieldwang dreigt

Auto belandt in sloot Hank, bestuurder spoorloos

HANK - Voorbijgangers hebben woensdagavond rond 23.15 uur een auto ontdekt in een sloot aan de Kalversteeg in Hank. De hulpdiensten rukten uit omdat zich mogelijk nog iemand in de auto bevond, maar van de bestuurder was geen spoor te bekennen.

6:13