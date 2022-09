Wijnmakers van Sint-Catharinadal zoeken extra druivenplukkers, want de oogst is ‘overvloedig’

OOSTERHOUT - Een ‘goed voorjaar’ en een ‘fantastische zomer’. Allemaal mooi en wel, maar de druivenoogst in de wijngaard van Sint Catharinadal in Oosterhout is daarmee dusdanig dat de zusters Norbertinessen op zoek zijn naar extra plukkers.