Witte rook in Gilze en Rijen: Kern‘75 sluit verband met Groen Gilze en Rijen en PvdA

Verkenner Walter de Vet had zichzelf ruim een week de tijd gegeven. ,,En dat is gelukt.” Volgens hem is het Gilze en Rijen-eigen om snel met een coalitie te komen. De Vet, aangesteld door grootste partij Kern‘75: ,,We hadden voor de verkiezingen al scenario's op tafel liggen. Mocht Kern‘75 weer de grootste partij worden, hoe pakken we dat aan? Ik heb op de verkiezingsavond meteen mensen uitgenodigd om de zaterdag erna te gaan praten.”