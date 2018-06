Ze wonen er 43 jaar maar nu is het adres onvindbaar: ‘Zelfs de ambulance kon het niet vinden’

Zwembroek mee naar Do Good Food Festival in Waalwijk

11:17 WAALWIJK - Kinderen van de groepen 6, 7 en 8 van Waalwijkse basisscholen duiken zaterdag weer 'de keuken' in voor het goede doel. In het Hertog Janpark koken ze twaalf verschillende gerechten tijdens het Do Good Food Festival, georganiseerd door Ronde Tafel 131 De Langstraet.