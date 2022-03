Zegekrans voor lokale partijen in Oosterhout, tikken voor CDA en VVD

Bredanaar (34) aangehou­den na verkeersru­zie in Oosterhout: reed mogelijk iemand aan

OOSTERHOUT/BREDA - De politie heeft vrijdagmiddag een 34-jarige man uit Breda aangehouden, nadat hij met zijn voertuig tegen iemand aan zou zijn gereden. Dat is gebeurd tijdens een verkeersruzie op de afrit van de A27 bij Oosterhout-Zuid. Het slachtoffer hield aan het incident een kneuzing over en is naar het ziekenhuis gebracht.

