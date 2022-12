Zelfs grootste druktemaker wordt stil van het Tech(niek)lab in Dongemond College

Met Tech(niek)lab, dat woensdag officieel in gebruik werd genomen, wil het Dongemond College vmbo meer kinderen interesseren voor techniek. Daarom is gekozen voor kwaliteit.

Volledig scherm Het Dongemondcollege in Raamsdonksveer opende woensdag het Tech(niek) Lab. © Pix4Profs / Johan Wouters

Op de werktafel van het Dongemond College vmbo staat een bibberspiraal, ernaast blokken waarin potloden keurig in het gelid steken. Gemaakt door leerlingen. Je zou denken: van deze school. Maar dat is niet zo, de werkstukjes - omgaan met elektriciteit en het hanteren van een boormachine - zijn gefabriceerd door leerlingen van groep zeven en acht van De Hoge Waai in Raamsdonk.

,,Ze waren zó enthousiast”, zeggen Anneke de Wit en Mèlanie Nooten, leerkrachten van groep zeven en acht. “Ze vonden het heerlijk om met hun handen bezig te zijn. En dat onder professionele begeleiding. Bovendien mochten ze kiezen wat ze wilden maken. Ook aan de druktemakers konden ze zich heel goed concentreren.”

Programmeren op de computer

De Hoge Waai gaat er zeker meer gebruik van maken. Nog eens acht basisscholen in de gemeente Geertruidenberg en eentje in Hank zijn met hun hoogste groepen uitgenodigd om op dinsdagmiddag of vrijdagochtend uitgenodigd om in de weer te gaan met gereedschappen, of programmeren op de computer.

,,Het enige wat je moet doen, is naar onze school fietsen”, zegt Jozef van Laak, teamleider vmbo basis-kader. “Wij bieden dus alle faciliteiten. De kennis, de materialen, de uitdagingen. Het is niet alleen kennismaken, we hopen dat ze structureel blijven komen. Dan groeit wellicht de interesse om een technische opleiding te volgen.” Overigens zijn ook de klassen één en twee van het voortgezet onderwijs van harte welkom.

Tech(niek)lab is een gevolg van een plan van aanpak dat in 2020 werd gelanceerd door Sterk Techniekonderwijs: maak werk van sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs, dat leerlingen goed voorbereidt op een opleiding en werk in de regio. Immers, er is een schreeuwend tekort aan handige handjes.

Techlab was de naam die eraan mee werd gegeven. Van Laak: “Dat doet vooral denken aan digitale techniek. Ja, dat bieden we ook aan. Maar we, onze school, mbo en bedrijven, hebben het breder getrokken. Dus het echte maakwerk komt ook aan bod. Vandaar Tech(niek)lab.” Behalve in Raamsdonksveer zal er ook in Made een dergelijk lokaal komen.

Zaadje planten

Structureel en professioneel techniek aanbieden aan leerlingen van de hoogste twee groepen plant wellicht een zaadje: misschien moet ik toch voor die richting kiezen als ik later mijn boterham wil verdienen. Van Laak: ,,Langzaam maar zeker zie je die verschuiving al. Het garandeert je zeker een baan. En ze ontdekken dat werken in de techniek vooral schoon werk is. Als leerlingen stage lopen, valt het ze altijd op: dat de vloeren bij wijze van spreken glimmen. En wat vooral telt: het is uitdagend werk.”

Daar komt nog wat bij: de schaarste op de markt maakt het ook aantrekkelijk. Wil je de zoveelste accountant zijn die beladen met een studieschuld begint met werken, of kies je voor het vak van loodgieter, misschien wel eigen baas? Financieel ben je waarschijnlijk beter uit. ,,Ook dat verhaal zou meer moeten worden verteld.”

Wethouder Hein de Jongh stipte nog een voordeel aan van Tech(niek)lab. ,,Om dit voor elkaar te krijgen, zijn verschillende partijen rondom tafel gaan zitten. Basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo. Ze hebben elkaar gevonden in dit project. De samenwerking is flink verbeterd.”