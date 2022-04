Zes aanhoudingen bij ‘toevallige’ vondst hennepkwekerij in Oosterhout

Oorlog Oekraïne houdt kinderen bezig: ‘Soms ben ik bang dat het ook in Nederland gebeurt’

BREDA - De oorlog in Oekraïne is het gesprek van de dag. Oók op de basisschool, waar meesters en juffen hun uiterste best doen om de situatie met kinderen bespreekbaar te maken. Want de oorlog leeft onder kinderen. Dat blijkt wel uit een ochtend bij groep 6 van Nutsbasisschool De Hoogakker. ,,Soms ben ik bang dat er ook hier oorlog komt.’’

9 april