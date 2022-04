Zingende Oekrainiers tijdens benefietconcert Make music not war

Yasser Sayah arriveerde twee weken geleden in De Schattelijn. Na een lange vlucht vanuit het Oekraïense Zaporizja belandde hij via Roemenië, Hongarije, Oostenrijk en Duitsland in Geertruidenberg. ,,Ik voel me hier veilig. Ik ben heel dankbaar voor alle hulp die we krijgen”, zegt hij. De vijfdejaars student medicijnen droomt van een zangcarrière.