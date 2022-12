‘Zo fijn dat we hier mogen meezingen’

Lichtpuntjes,,Na corona waren we met ons kerkkoor niet langer welkom om te zingen tijdens de kerkdiensten van de Sint Elisabethparochie in Raamsdonksveer. Dankzij de hulp van onze dirigent Frans Bullens zijn we opgegaan in het Sint Janskoor in Oosterhout. Met recht een lichtpuntje.