Zonovergoten Make Your Day bij Galvanitas in Oosterhout

Twee informa­teurs aan de slag in Geertrui­den­berg: ‘Doel is een positief en stabiel bestuur’

RAAMSDONKSVEER - Wendy Muis en Bart van Dijk gaan namens Keerpunt 74 het informatieproces in de gemeente Geertruidenberg leiden. Van Dijk was vier jaar geleden ook al betrokken bij de formatie, Muis is voormalig lijsttrekker van de Bergse partij.

19 maart